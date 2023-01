"Mir sind fast die Tränen gekommen" - Dreßen nach Comeback

"Passt scho!", so fiel Thomas Dreßens Fazit im Zielraum nach seinem ersten Rennen nach vier Wochen Verletzungspause aus. Zuletzt hatte Dreßen aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mitwirken können. Mit der Startnummer vier war der 29-Jährige ins Rennen gegangen und landete am Ende unter den besten 30 (+2,22). Damit war Dreßen zweitbester Deutscher ((Stand nach 30 Fahrern).

Das Ergebnis stand aber sowieso nicht im Vordergrund bei Dreßen, wie er nach seinem Lauf im Sportschau-Interview erklärte: "Für mich ist an erster Stelle gestanden, dass ich wieder Spaß hab." Der sei ihm in den letzten Wochen etwas verloren gegangen. Nach den Rennen in Lake Louis hätten sein Team und er eine Richtung eingeschlagen, "wo ich zu sehr fokussiert war aufs Ergebnis und mich nicht mehr auf mein Skifahren konzentriert hab."

Emotionale Rückkehr für Dreßen

"Unglaublich. Es ist einfach so schön, dass ich jetzt wieder da sein kann", so ein sichtlich angefasster Thomas Dreßen. "Allein am Start, wo ich zuobigrutscht (Anm. d. Red: auf der Piste abgerutscht) bin, da sind mir echt die Tränen gekommen und das ist auch jetzt wieder ziemlich emotional für mich.", sagte Dreßen am ARD-Mikrofon mit Tränen in den Augen. Zwei Jahre hatte er auf das Event in Wengen verzichten müssen.

Geburtstagskind Romed Baumann bester Deutscher

Romed Baumann fuhr am Lauberhorn als bester Deutscher auf Platz 16. Im Zieleinlauf sangen die Fans lautstark "Happy Birthday". Baumann feiert heute seinen 37. Geburtstag. Joseph Ferstl (20./+2,30) fuhr wie Dreßen ebenfalls in die Top 20. Andreas Sander (26./+2,93) und Dominik Schwaiger (27./+3,63) komplettierten das deutsche Ergebnis.

Wieder einmal nicht zu schlagen war der Norweger Aleksander Aamodt Kilde. Er gewann deutlich vor Marco Odermatt (Schweiz, +0,88) und dem Mattia Casse (+1,01).