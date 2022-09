Ministerpräsident Söder ernennt fünf Sportbotschafter Bayerns

Die Ernennung sei "ein herzliches Dankeschön für die bisherige Lebensleistung", erklärte Ministerpräsident Söder in der Münchner Staatskanzlei. Er ergänzte: "Sie sind alle Vorbilder, jeder auf seinem Gebiet." Entscheidend für die Berufung seien laut dem Ministerpräsidenten die Tugenden, die durch sie vermittelt werden: Fairness, Teamgeist und Durchhaltevermögen.

Botschafter "ein Gesicht" und eine Stimme für den Sport

Die neuen Botschafterinnen und Botschafter sollen ein Aushängeschild für den Freistaat sein. "Sie geben dem Sport in Bayern nach außen ein Gesicht, spornen zur Aktivität und Bewegung an und setzen sich für eine ideenreiche Sportentwicklung ein", lautet die neue Aufgabe. Außerdem werden sie Anliegen im Bereich des Sports an die Staatsregierung herantragen und bei der Umsetzung unterstützen.

Neureuther: "Leidenschaft für den Sport" entwickeln

Die Sportbotschafter wollen zudem Kinder und Jugendliche zur Bewegung animieren. "Du kannst keinem Kind sagen: Du wirst mal Spitzensportler", sagte Neureuther. Voraussetzung wäre stattdessen "die selbständige Entwicklung einer Leidenschaft" für den Sport. Deshalb müsse man "versuchen, die Kinder und Jugendlichen zu den Vereinen zu bringen", erklärte der ehemalige Skirennfahrer.