Minister Herrmann: "Sport wird weiterhin stattfinden"

Seit einer Woche steht die Krankenhausampel in Bayern auf Rot – das heißt, in ganz vielen Bereichen gilt für alle ab zwölf Jahren 2G, auch im Sport: In Turnhallen und Schwimmbäder dürfen nur noch Geimpfte und Genesene rein. Eine Ausnahme hat die Staatsregierung nach Kritik aber dann doch noch hinterhergeschoben: Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren gilt das alles erst mal nicht. Damit sollen sie Zeit bekommen, sich noch impfen zu lassen.

Sportminister Joachim Herrmann (CSU) hofft, dass diese Regelung auch darüber hinaus gelten wird. "Diese Regelung kann auf keinen auf keinen Fall einfach so am 31.Dezember enden. Zumal wir ja die Situation haben, dass jeden Tag Kinder zwölf Jahre alt werden, die vorher gar nicht geimpft worden sein konnten", sagte der Sportminister am Rande der Vorstellung der Aktion "Beweg dich schlau! Championships". Wie genau es weitergeht, das will Herrmann noch mit dem Gesundheitsministerium klären.

"Tun alles, um einen Lockdown zu vermeiden"

Auch die Angst vor einem erneuten Lockdown geht in der Bevölkerung um - letzten Winter war nur Individualsport wie Joggen oder Radfahren erlaubt. Das soll in dieser vierten Corona-Welle aber laut Herrmann vermieden werden. "Wir haben leider im vergangenen Jahr vieles stilllegen müssen im Rahmen der allgemeinen Lockdown-Maßnahmen. Mir ist es als Sportminister sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht noch einmal so machen, sondern dass wir alles dafür tun, dass Sport stattfindet."

"Ich sehe im Moment keinen Anlass, das zu verbieten. Wir wollen ja alles dafür tun, einen Lockdown zu vermeiden, weil wir eben auch die schädliche Wirkung, gerade auch wenn wir Bewegung einschränken, sehen." Sportminister Joachim Herrmann

Zuschauerzahlen in den großen Stadien steht zur Diskussion

Zuletzt waren die Fußballstadien wieder voll. Ob das in Zukunft noch möglich sein wird? Sportminister betont, dass es zumindest für den kommenden Spieltag noch keine Änderungen geben wird - macht aber deutlich, dass sich Ministerpräsidentenkonferenz und die neue Bundesregierung mit diesem Thema beschäftigen müsse.

"Es muss sich schon damit beschäftigt werden, inwieweit nicht doch dort, wo es um 40.000, 50.000 oder 70.000 Zuschauer geht, wieder eine Beschränkung angesichts des Infektionsgeschehens notwendig ist. Aber das muss erstmal auf Bundesebene beraten und diskutiert werden."