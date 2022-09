Mini-Handball-WM: Vorrundenspiele in Coburg und Roßtal

In Coburg finden am Samstag insgesamt zwölf Vorrundenspiele der diesjährigen "Mini-Handball-WM" statt. Auch in Roßtal im Landkreis Fürth gibt es am Montag zwölf Spiele. Die Teilnehmer sind Jungs der Jahrgänge 2010 und jünger aus bayerische Handballvereinen. Ihre Mannschaften simulieren bei der Mini-WM die Handball-Weltmeisterschaft der Männer. Insgesamt werden also 32 Nachwuchs-Mannschaften für jeweils ein zugelostes Land antreten, das auch bei der Weltmeisterschaft der Männer vom 12. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden aufläuft.

Coburg und Roßtal sind Austragungsorte der Mini-Handball-WM

Coburg ist bei der Mini-Handball-WM einer von insgesamt vier Austragungsorten, neben Roßtal, Schwabmünchen und Freising. Organisiert wird das Turnier - nach zwei Jahren Corona-Pause - wieder vom Bayerischen Handball-Verband. Die Jugendmannschaften spielen im Modus Jeder-gegen-Jeden die Gruppen der Herren-WM nach. Viele fränkische Vereine sind bei der Mini-WM vertreten.

HSC 2000 Coburg vertritt Spanien bei Mini-WM

Der Nachwuchs des HSC 2000 vertritt in der Gruppe A die Nation Spanien und misst sich mit Montenegro (TSV Lohr), Chile (HG Naila) und Iran (HSG Fichtelgebirge). Außerdem finden in der Coburger Arena noch die Vorrundenspiele der Gruppe F statt. Dabei treffen Norwegen (DJK Waldbüttelbrunn), Nordmazedonien (HSV Hochfranken), Argentinien (TV Weidhausen) und die Niederlande (TSV Lengfeld) aufeinander.

Die Spiele der Gruppen A und F finden am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Coburger Arena statt. Der Eintritt ist frei.

TSV Roßtal vertritt Südkorea

In der Gruppe D geht der TSV Roßtal stellvertretend für Südkorea auf Torjagd. Die Gegner in der Turnhalle der Mittelschule sind am Montag ab 9 Uhr Ungarn (HC Forchheim), Portugal (HF Scheyern) und Island (HC Nürnberg).

In der Gruppe C, die ebenfalls in Roßtal ausgetragen wird, treffen Kap Verde (HC Erlangen), Schweden (HV Oberviechtach 2002), Brasilien (SpVgg Mögeldorf 2000) und Uruguay (JSG Fürther Land) aufeinander.

Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die zweite Runde. Die findet dann am 12. und 13. November statt.