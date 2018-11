"Mimimi"-Fraktion im Fußball, harte Kerle im Eishockey?

Kann der Fußball vom Eishockey lernen?

Der Videobeweis funktioniert im Eishockey schon seit Jahren. Was also kann der Fußball vom Eishockey noch lernen, um solche Szenen zukünftig aus den Stadien zu verbannen? "Warum sollte man im Fußball nicht versuchen, Netto-Spielzeiten einzuführen", regt beispielsweise Martin Hinteregger vom FC Augsburg an: "Dann wäre die Theatralik weg, das Zeitschinden, das was einfach nervt." Hintereggers Fazit: "Und so kann man sehr viel vom Eishockey lernen."