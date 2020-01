Mike Connolly - Straubings Erfolgsgarant

Steve Yzerman das große Vorbild

Wer Steve Yzerman noch hat spielen sehen: Er hatte einen Riesentorriecher, eine gewaltige Übersicht, war zweikampfstark und unheimlich intelligent an der Scheibe. Am Ende seiner Karriere hatte Yzerman mehrmals den Stanley-Cup, also die bedeutendste Eishockeytrophäe der Welt gewonnen, war Olympiasieger und hatte über 1.500 Spiele in der besten Liga der Welt auf dem Buckel. Mike Connolly war nur zwei mal in der NHL zu sehen.

"Ich bin froh, dass ich mir den Traum erfüllen konnte. Aber enttäuscht, dass es nur so kurz war. Aber was soll's. Ich bin nach Europa gekommen und hab es nie bereut. Klar war ich traurig, dass es in der NHL nicht geklappt hat – aber ich habe auch viel daraus gelernt. Und ich hatte Spaß - was will ich mehr?!"