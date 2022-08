Mihambo im Weitsprung-Finale - Abele mit Solo-Hürdenlauf

Nach ihrer COVID-19-Erkrankung kurz vor dem Start der European Championships hatte Malaika Mihambo erst am Freitag grünes Licht für einen Start in München gegeben. Obwohl die 28-Jährige zehn Tage flach gelegen hatte, habe sie durch Corona "sicherlich nicht so viel Substanz verloren".

Dies untermauerte die frisch gebackene Weitsprung-Weltmeisterin mit einer starken Leistung in der Qualifikation. Im ersten Durchgang trat Mihambo über, im zweiten Versuch wischte sie mit ihrem Satz knapp an die 7-Meter-Marke dann die letzten Zweifel an ihrem Fitnesszustand beiseite.