Mick Schumacher als Juniorfahrer bei Ferrari

Der Sohn von Michael Schumacher, Mick Schumacher, geht als nächsten Schritt seiner Rennfahrerkarriere in das Ferrari-Nachwuchsprogramm. Das hat der Formel-1-Rennstall bestätigt. Micks Vater, Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte fünf seiner sieben WM-Titel im Ferrari gewonnen.

Mick Schumacher an der Ferrari Driver Academy

Schon ab der kommenden Woche werde der 19-Jährige, der in die Formel 2 aufgestiegen ist, an den "an den Aktivitäten zur Saisonvorbereitung" der Ferrari Driver Academy teilnehmen.

Emotionale Bindung zu Ferrari

"Es ist offensichtlich", sagte Mick Schumacher, "dass Ferrari seit meiner Geburt einen großen Platz in meinem Herzen und auch in den Herzen unserer Familie hat. Deshalb freue ich mich auch auf persönlicher Ebene über diesen Schritt."

Möglicher Einsatz bei Testfahrten

Schumacher wird seine Fähigkeiten ab jetzt in Ferrari-Rot verbessernn. Er kann bei den Formel-1-Testfahrten für die Scuderia während der anstehenden Saison zum Einsatz kommen. Bei diesen Testfahrten müssen die Teams an zwei von vier Tagen Piloten einsetzen, die nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben.