MIck Schumacher - 20 Jahre, Beruf Rennfahrer, Ziel? Formel 1!

Tausende Motorsportfans verfolgten kurz vor dem Qualifying und dem Rennen der Formel 1 in Hockenheim die Ausfahrt des Autos, mit dem Michael Schumacher seinen siebten und letzten WM-Titel gewann. Drin saß dessen 20-jähriger Sohn Mick, sichtlich gerührt nach dem Ausstieg aus dem Wagen. Die Fans begrüßten den Nachwuchsrennfahrer mit "Schumi"-Rufen.

"Die Runden waren für mich Emotion pur ... Es gab keinen Moment, in dem ich kein Lächeln im Gesicht hatte. Ich wäre am liebsten immer weiter gefahren." Mick Schumacher in Hockenheim

Erste Testfahrten im aktuellen Formel 1-Ferrari

Der Formel-2-Pilot gehört mittlerweile zur Nachwuchsakademie Ferraris und arbeitet an seinem Sprung in die Königsklasse, in diesem Jahr durfte er im Rahmen von Testfahrten bereits den aktuellen Ferrari und den Alfa-Romeo-Boliden steuern.

Vom Kart im Garten bis in die Formel 2

Bisher verlief die Karriere von Mick stets aufwärts: Kartfahren im Garten, bald schon auf der Rennstrecke, Einstieg in den Formelsport. 2018 gewann er in der Formel 3 seinen ersten Meistertitel. Jetzt fährt er Formel 2. Behutsam aber absolut zielstrebig macht sich Mick dran, aus sich was zu machen. Ob er auch für die Königsklasse das richtige Tempo hat, wird sich zeigen. An seiner Hoffnung hält der 20-Jährige auf jeden Fall fest. "Im Endeffekt bin ich mit dem Traum aufgewachsen, in diesem roten Auto zu sitzen. Und dieser Traum hält an", sagte Schumacher.