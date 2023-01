Michael Wimmer wird Cheftrainer in Wien

Michael Wimmer aus Dingolfing wird neuer Cheftrainer beim österreichischen Erstligisten Austria Wien. Der 42-Järhige ist am Dienstag vom aktuellen Tabellen-Siebten in der österreichischen Hauptstadt präsentiert worden.

Stationen beim Club und in Augsburg

In Deutschland hat Wimmer unter anderem als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg und beim FC Augsburg gearbeitet, vergangenes Jahr war er kurzzeitig Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Bei Austria Wien trifft Wimmer jetzt auf zwei andere Niederbayern: Torwart Christian Früchtl aus Bischofsmais und Innenverteidiger Lukas Mühl aus Zwiesel.

Wimmer tritt in Wien die Nachfolge von Manfred Schmid an, wie die Austria am Dienstag mitteilte. "Ich stehe für einen mutigen, für einen frechen Fußball. Für einen Fußball, der aktiv ist, der zielstrebig sein soll", sagte Wimmer.

Chefcoach für sieben Spiele

Beim VfB Stuttgart stand Wimmer nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo in der vergangenen Saison für sieben Spiele in der Verantwortung. Die Stuttgarter Verantwortlichen entschieden sich jedoch, Bruno Labbadia als neuen Cheftrainer zu verpflichten.