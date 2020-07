Michael Wiesinger: "Ich werde alles dafür geben"

Die Mannschaft sei sich der großen Verantwortung bewusst, weshalb Michael Wiesinger in erster Linie "die Köpfe frei bekommen" und "eine positive Stimmung vor der Relegation erzeugen" will. Gerade jetzt spiele die Psyche laut Wiesinger, der eine ähnliche Situation selbst als Spieler durchlebt hat, eine wichtige Rolle. Eine Woche vor dem Heimspiel gegen Drittliga FC Ingolstadt, das ebenfalls ohne Zuschauer stattfinden wird, appellierte Wiesinger an "Herzblut", "Kampfgeist" und "Aufopferungsbereitschaft" für den 1. FC Nürnberg.