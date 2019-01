Michael Schumachers 50. Geburtstag: Die Fans verneigen sich

Fans würdigen Michael Schumacher zu seinem 50. Geburtstag. Auch die norditalienische Stadt Modena, zu deren Provinz der Heimatort Maranello der Scuderia Ferrari gehört, schickte Glückwünsche. "Die Stadt Modena umarmt Sie und unterstützt Sie in Ihrem Kampf", schrieb Bürgermeister Gian Carlo Muzzarelli. Der Deutsche sei "ein Pilot, mit dem wir viel gewonnen haben. Er und ein außerordentliches Team haben Ferrari wieder an die Weltspitze gebracht. Jetzt stehen wir Schumacher und seiner Familie in der größten Herausforderung ihres Lebens bei."

Skiunfall im September 2014

Seit September 2014 erholt sich Schumacher in der Vertrautheit seiner Schweizer Wahlheimat Gland am Genfer See von einem Unfall, der sein Leben verändert hat. Am 29. Dezember 2013 erlitt er nach einem Sturz im Skigebiet nahe des französischen Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seine Familie warb anlässlich seines Geburtstags erneut um Verständnis für die Wahrung seiner Privatsphäre.

Schumacher setzte Rekordmarken

Ungehinderten Zugang hat die Öffentlichkeit hingegen weiterhin zu den Rekorden, die Schumacher gesammelt hat. Siebenmal Formel-1-Weltmeister - kein anderer hat mehr Titel. 91 Grand-Prix-Siege - kein anderer hat mehr Rennen gewonnen.