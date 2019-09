Michael Schumacher offenbar zu Stammzellentherapie in Paris

Der Zeitung zufolge traf Schumacher am Montagnachmittag in der französischen Hauptstadt ein. Der Eingriff beginne am Dienstag. Am Mittwoch könne Schumacher die Klinik dann wieder verlassen. Weder das Krankenhaus noch die Familie des früheren Rennfahrers bestätigten die Meldung.

Maßnahme gegen Entzündungen

Laut "Le Parisien" wird Schumacher, der sich Ende 2013 bei einem Skiunfall schwer verletzt hatte, von dem renommierten Herzchirurgen Philippe Menasché behandelt. Ihm würden Stammzellen eingesetzt, um Entzündungen vorzubeugen. Nach Informationen der Zeitung lässt sich Schumacher bereits zum dritten Mal in der Pariser Klinik behandeln.

Diskretes Leben am Genfer See

Schumacher hatte seine Formel-1-Karriere 2012 beendet. Bei dem Skiunfall Ende 2013 erlitt der siebenfache Weltmeister lebensgefährliche Kopfverletzungen. Schumacher ist seither nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Er führt ein zurückgezogenes Leben am Genfer See, über seinen genauen Gesundheitszustand gibt es lediglich Spekulationen.