Michael "Mimi" Kraus: Nach Karriereende "blutet nachts das Herz"

Am Freitag, 14. Januar, findet für die deutsche Nationalmannschaft das Auftaktspiel bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei statt. Ex-Handball-Nationalspieler Michael "Mimi" Kraus kriegt "jetzt schon wieder Gänsehaut", wenn er an das Turnier denkt. Und das obwohl "im Vorfeld keiner von irgendwelchen Medaillen spricht", erklärt der Weltmeister aus dem Jahr 2007 im BR Instagram-Live Interview mit Reporter Philipp Nagel.

Er erinnert an die Europameisterschaft 2016, bei der die deutsche Mannschaft angesichts zahlreicher ausgefallener Leistungsträger auch niemand auf dem Schirm hatte. Da sei "das Team komplett zusammengewachsen und ist über sich hinausgewachsen - auch etliche Spieler, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte". Am Ende des Tages "stand da der Europameistertitel zu Buche", sagt Kraus. Und so lautet seine abschließende Frage zu diesem Thema: "Warum denn nicht wiederholen"?

Karriereende für Kraus "schwierigste Entscheidung des Lebens"

Die Titelkämpfe wird Kraus am TV verfolgen. Obwohl es ihm nach dem Karriereende immer wieder in den Fingern juckt, hat er den Handball in die Ecke gelegt. "Das war, glaube ich, die schwierigste Entscheidung meines Lebens", so schildert er seine Gedanken über die Vertragsauflösung, um die er selbst gebeten hatte. "Aber bei vier Kindern habe ich mich einfach für die Familie entschieden", lautet seine Erklärung. Außerdem habe es - bedingt durch einen Ligaabbruch im Corona-Lockdown - "einfach keinen Sinn mehr gemacht", sagt Kraus, der mittlerweile auf Instagram zu einem Influencer geworden ist. Mehr als 245.000 User folgen ihm dort.

"Ich habe ja jetzt sogar in der Hinrunde zwei Angebote aus Liga eins abgelehnt, weil es zeitlich einfach nicht ging." Michael "Mimi" Kraus

Sehnlicher Wunsch: "wieder mehr im Handballbereich machen

Mit dem ehemaligen DHB-Vizepräsidenten Bob Hanning sei er weiter in Kontakt. Dessen Wunsch lautet nämlich, "dass ich wieder mehr im Handballbereich mache", sagt der 38-Jährige. Und das ist auch der Wunsch von Kraus. Schließlich vermisst der ehemalige Nationalspieler "die Handball-Welt natürlich auch extrem". Sein Versprechen lautet: "Wir treffen uns Mitte Januar und werden mal eruieren, was in diesem Bereich geht".

"Nachts blutet immer noch das Herz." Michael "Mimi" Kraus über seine Gefühle nach dem Karriereende

Perspektive für die Zukunft: Jugendarbeit

Was auch noch in seinem "Kopf herumspukt", sei die Arbeit mit jungen Menschen. Er wolle "der Jugend etwas weitergeben". Schließlich sei die "unsere Zukunft". Dafür sollten sich "Kinder oder Jugendliche bewegen." Da liege "wirklich die Basis für den Erfolg im späteren Profi-Handball oder auch Nicht-Profisport".

Besonders in der Zeit der Pandemie kämen die jungen Menschen zu kurz. "Kinder haben da vor allem drunter gelitten, und das sind so Dinge, über die macht man sich natürlich Gedanken", erklärt der ehemalige Handballspieler. Da könne "der Sport kann da an vielen Stellen helfen, auch, was soziale Kompetenzen angeht". Das würde er gerne "spielerisch" dem Nachwuchs näherbringen.

Profisport immer noch im Blick

Aber natürlich hat er auch den Bereich des Profisports nicht aus den Augen verloren. "Wenn man da über 20 Jahre Teil von war, lässt man das nie wirklich los", sagt Kraus. Und: "Der Kontakt ist ja auch zu den Entscheidungsträgern immer noch da." Eine Rückkehr ist also doch nicht ganz vom Tisch.