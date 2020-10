Michael Köllner: "Der finanzielle Druck ist enorm"

Alle Vereine mussten in der Corona-Krise starke Einbußen in Kauf nehmen, nahezu jeder Einzelne war von Kurzarbeit oder Gehaltsverzicht betroffen. Die Ungewissheit, ob und wann wieder Zuschauer im Stadion sein dürfen, erschwert derzeit die Kalkulation künftiger Kosten. Löwen-Trainer Michael Köllner prophezeite in Blickpunkt Sport große Auswirkungen auf den Transfermarkt. Viele Vereine planen offenbar jetzt schon mit kleineren Kadern, der TSV 1860 München hat sich bereits um fünf Spieler reduziert. Gleichzeitig erschweren es die aktuellen Coronaauflagen Spielern, sich nach neuen Vereinen umzusehen.

Denken im Sinne des Vereins

Bezogen auf die Zukunft der Löwen sieht Köllner allerdings nicht ganz so schwarz. Der Cheftrainer sieht in der "Sorge um den Verein" die "Grundbasis", die alle Akteure beim TSV 1860 München gleichermaßen verbindet. "Hasan Ismaik hat mit seinem Investment garantiert, dass wir in den nächsten zwei Jahren finanziell stabil sind", erklärte der Löwen-Coach im Interview. Der finanzielle Druck sei durch die Corona-Krise "enorm" geworden, wodurch es - auch auf der Trainerbank - schneller zu Entlassungen kommen kann.