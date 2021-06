So kommt das DFB-Team ins EM-Achtelfinale

Heute geht es für die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn (21 Uhr/Radio-Livereportage B5 aktuell) um den Einzug ins EM-Achtelfinale - es soll das erste Etappenziel auf dem Weg zum Endspiel in Wembley werden. Auf Rechenspiele will sich der dreimalige Europameister nicht einlassen.

Ein Unentschieden würde zwar für den Einzug in die K.o.-Runde genügen, doch mit einem weiteren Dreier soll die Chance auf den Gruppensieg und damit einen vermeintlich leichteren Gegner gewahrt werden. "Unser Ziel ist es nicht, Dritter zu werden. Wir wollen Erster werden", betonte Marcel Halstenberg.

In diesem Fall würde es in Bukarest gegen einen Gruppendritten weitergehen. Als Zweiter reist das DFB-Team nach London zum Duell mit England. Als Gruppendritter bekommt man es mit dem Weltranglistenersten Belgien in Sevilla oder dem Erzrivalen Niederlande in Budapest zu tun.

Wie kommt Deutschland weiter?

Deutschland wird Gruppensieger

mit einem Sieg gegen Ungarn, wenn Portugal gegen Frankreich gewinnt oder unentschieden spielt.

Deutschland wird Gruppenzweiter:

mit einem Sieg gegen Ungarn, wenn Frankreich gegen Portugal gewinnt.

mit einem Remis gegen Ungarn, wenn Portugal gegen Frankreich gewinnt oder unentschieden spielt.

Deutschland wird Gruppendritter und qualifiziert sich für das Achtelfinale:

mit einem Remis gegen Ungarn, wenn Portugal gegen Frankreich gewinnt.

mit einer Niederlage gegen Ungarn, wenn Frankreich gegen Portugal gewinnt und mindestens zwei andere Gruppendritte schlechter sind.

Deutschland wird Gruppendritter und scheidet aus:

mit einer Niederlage gegen Ungarn, wenn Frankreich gegen Portugal gewinnt und mindestens vier andere Gruppendritte besser sind.

Deutschland wird Gruppenletzter und scheidet aus: