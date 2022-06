Metropolmarathon in Fürth: Mehr als 6.000 Aktive erwartet

Offensichtlich stehen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Metropolmarathon in Fürth schon in den Startlöchern und sind entschlossen, nach zwei Jahren Pause wieder mitzumachen. Denn für die Läufe am Samstag, den 25. Juni und am Sonntag, den 26. Juni, haben sich bis zum Online-Anmeldeschluss schon rund 6.200 Aktive registriert. Am Samstag sind auch noch Nachmeldungen am Startplatz auf der Fürther Freiheit möglich.

Für jeden Läufer eine Strecke im Angebot – Marathon am Sonntag

Besonders erfreut sind die Veranstalter über mehr als 2.500 Anmeldungen für den Kids&Teens-Marathon. Die jungen Teilnehmer starten am Samstag auf Strecken von 333 Metern für die Allerkleinsten (bis vier Jahre) bis 1.600 Metern (ab neun Jahren). Zudem wird am Samstag der 3.000 Meter-Hobbylauf ausgetragen.

Am Sonntag wird zuerst der Marathon gestartet. Danach stehen noch ein Halb- und ein ¾-Marathon sowie Staffelwertungen und ein Nordic-Walking-Wettbewerb auf dem Programm.

Nachhaltiger und mit kunterbuntem Rahmenprogramm

Bei der Durchführung der Veranstaltung soll in diesem Jahr auf mehr Nachhaltigkeit geachtet werden, mit 10.000 Mehrwegbechern und Starterbeuteln aus waschbarem Papier. Zudem erhält jeder Aktive für das Wochenende ein Ticket für den VAG-Nahverkehr.

30 Bands sollen an der Strecke für gute Stimmung sorgen und rund 1.300 Helfer sind im Einsatz.