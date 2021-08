Messi und Paris Saint-Germain offenbar einig

Zuletzt hatte Lionel Messi es rund um seinen vermuteten Wechsel nach Paris noch einmal spannend gemacht. Spekulationen, Vermutungen und Gerüchte überschlugen sich. Mitten in der Nacht ploppte sogar ein angeblich neuer Versuch des FC Barcelona auf, den Argentinier nach 21 Jahren und dem Scheitern einer weiteren Zusammenarbeit doch noch zu halten. Nun jedoch meldeten "L'Equipe" und andere Medien, Messi werde am Nachmittag an der Seine erwartet.

PSG erwartet Lionel Messi

"Ganz Paris zittert", schrieb der Sender RMC Sport angesichts der quälenden Ungewissheit um den Weltstar in den vergangenen Tagen und Stunden. Auch bei Messis wohl baldigen Mitspielern bei Saint-Germain war die Vorfreude groß.

"Er ist der Beste der Welt", sagte Italiens Europameister Gianluigi Donnarumma. Der 22-Jährige ist selbst neu bei Paris Saint-Germain. "Ich bin aufgeregt und glücklich, wenn ich daran denke, ihn im Team zu haben", sagte der Torwart bei Sky Sport Italia.

Kahn zweifelt an der Pariser Integrationsfähigkeit

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn verfolgte den sich anbahnenden Transfer Messis zu Paris Saint-Germain zuletzt mit großem Interesse, äußerte aber Zweifel, ob so viele Stars unter einen Hut zu bringen sind.

"Eine spannende Truppe haben die mittlerweile zusammen, wenn man sich die ganzen Namen anschaut", sagte der 52-jährige Kahn bei einem Sponsorentermin: "Die Frage wird doch sein: Wird das funktionieren? Harmonieren die dann letztendlich alle miteinander?"

Messi: Ende der Barca-Ära

Messi hatte sich zuvor mit dem FC Barcelona nicht mehr auf einen neuen Vertrag einigen können, Grund waren offenbar finanzielle und strukturelle Hindernisse in den Statuten der spanischen Liga.

Der sechsmalige Weltfußballer hatte im Oktober 2004 in der ersten Mannschaft von Barca debütiert. Mit Barcelona gewann er vier Champions-League-Titel und zehn spanische Meisterschaften. Zudem führte er Barca zu drei Triumphen bei der Klub-WM und sieben Pokalsiegen.