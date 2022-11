Messi, Musiala, Neymar: Wer wird der Star der WM in Katar?

Van Dijk, Aké und de Ligt - ein Dreierpack als Fels in der Brandung der Niederlande

Spätestens seitdem Fabio Cannavaro Italien zum WM-Sieg 2006 in Deutschland geführt hat und im selben Jahr zum Weltfußballer gewählt wurde, dürfte allen klar sein: Bei den WM-Stars die Verteidiger nicht vergessen! Schließlich, Fußballfloskel hin oder her, gewinnt die Defensive Titel. Und da stechen dieses Mal vor allem die Niederländer heraus, die mit Virgil van Dijk (31) vom FC Liverpool einen echten Anführer aus dem Rückraum haben. 2018 wechselte er für mehr als 84 Millionen Euro in Jürgen Klopps Team. Der Transfer hat sich ausgezahlt, Liverpool gewann seither alle Trophäen.

Neben ihm könnten in der Dreierkette etwa der Münchner Mathijs de Ligt, 23, und auch Nathan Aké, 27, von Manchester City verteidigen. Sie sollen die Felsen in der Brandung sein für Louis van Gaals Team, das dahinter in Remko Pasveer (Ajax Amsterdam) allerdings über keinen namhaften Torhüter verfügt. Alle drei Innenverteidiger sind nicht nur vielbeachtete Akteure auf ihrer Position, sondern verfügen auch über die Erfahrung und Reife aus Champions-League- und Turnierauftritten. Und van Dijk ist ihr unumstrittener Chef.

Ein anderer Münchner Star, Afrikas Fußballer des Jahres, fehlt übrigens: Sadio Mané musste die WM aufgrund einer Operation absagen, was natürlich auch die Chancen des Senegal schwinden lässt. Die WM-Favoriten im Überblick.