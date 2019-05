Mersad Selimbegovic neuer Trainer bei Jahn Regensburg

"Mersad ist in all den Kriterien, die wir für die Position des Jahn Chef-Trainers definiert haben, der eindeutig passfähigste Kandidat. Er identifiziert sich als Persönlichkeit zu 100 Prozent mit dem SSV Jahn und lebt seine Werte, er steht als Fußballlehrer für die Jahn Spielidee und er hat in seinen verschiedenen Funktionen bereits nachgewiesen, dass er Spieler entwickeln kann", wird Jahn-Geschäftsführer Christian Keller in einer Vereinsmitteilung zitiert.