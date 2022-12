Merry Xmas, Dirk Nowitzki! - Hall-of-Fame-Nominierung

Die Ehrungen für die ehemalige Nummer 41 der Dallas Mavericks reißen nicht ab: Dirk Nowitzki ist für die Aufnahme in die Basketball Hall of Fame nominiert worden. Wie die Organisatoren mitteilten, steht der 44-Jährige auf der Wahlliste für 2023. Die Aufnahme von Nowitzki gilt als Formsache.

Erfolgreichster nicht-amerikanischer Werfer in der NBA-Geschichte

NBA-Profis dürfen frühestens vier Jahre nach ihrem Karriereende in die Hall of Fame aufgenommen werden. 2023 ist für Nowitzki daher der frühestmögliche Zeitpunkt. Der Würzburger hatte seine Karriere 2019 nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks beendet. In dieser Zeit führte er das Team zur bislang einzigen Meisterschaft seiner Geschichte. Nowitzki ist bis heute der sechstbeste Punktesammler der Liga-Geschichte und der erfolgreichste Scorer, der außerhalb der USA geboren wurde.

Nowitzki-Statue zum Weihnachts-Heimspiel

Ein ganz besonders Weihnachtsgeschenk erhält Nowitzki am 1. Weihnachtstag. Beim Heimspiel seiner Dallas Mavericks am Sonntag wird vor dem American Airlines Center eine Statue des Würzburgers enthüllt. Sie zeigt Nowitzki mit seinem berühmten Spezialwurf, dem Fadeaway Jumpshot - einem einbeinig in der Rückwärtsbewegung gesprungenen Wurf. "Die Statue wird da für immer stehen. Das ist unglaublich!", wird Nowitzki auf der Internetseite der NBA zitiert: "Meine Kinder werden mit ihr aufwachsen. Sie wird da stehen, wenn ich schon lang nicht mehr lebe."

Zahlreiche Ehrungen für Nowitzki

Die Ehrungen für den 2,13 Meter großen Basketballer nehmen kein Ende: Eine Straße vor dem American Airlines Center in Dallas trägt Nowitzkis Namen. Die Mavericks haben das Trikot mit Nowitzkis Nummer vor einem Jahr bereits unter das Hallendach gezogen und vergeben die 41 nicht mehr an andere Spieler. Der Deutsche Basketball Bund zog am 1. September 2022 nach: Zum Auftakt der Basketball EM wurde im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Nationaltrikot von Nowitzki mit der Nummer 14 in der Kölner Arena unter das Hallendach gezogen. In Zukunft wird kein deutscher Spieler diese Nummer mehr im Nationalteam tragen.