Mergim Berisha - Augsburgs Mann fürs 1:0 vor dem DFB-Debüt

"Sehr spielintelligent" - Berisha sorgt für ein Drittel der FCA-Tore

Doch der FC Augsburg hat durchaus seinen Anteil an der positiven Entwicklung des Stürmers. "Das Umfeld passt, der Trainer passt. Wir haben mit Enrico Maaßen einen Trainer gefunden, der Spieler entwickeln kann", sagte Reuter und schwärmte von den Qualitäten Berishas: "Mergim hat in dieser Saison so viele wichtige Tore erzielt. Er ist sehr spielintelligent und kann Assists geben." Neben seinen acht Treffern hat er vier Tore vorbereitet und war somit an mehr als einem Drittel der FCA-Tore in dieser Saison direkt beteiligt.

Und auch Antonio Di Salvo, Trainer der U21-Nationalmannschaft, schwärmt von Berisha: "Es ist ein Spieler, der mit dem Rücken zum Tor sehr gut arbeitet, der mit rechts und links Tore schießen kann, gute Freistöße schießt", sagte Di Salvo und fügte an: "Ich denke, er ist eine gute Alternative für Hansi." So konnte Berisha, der bei dem EM-Sieg der deutschen U21 Stammspieler war, sich nun knapp vier Monate nach dem WM-Aus der Nationalelf doch für die DFB-Elf empfehlen - und darf sich, wie die anderen fünf Neulinge in der Nationalmannschaft, gute Chancen auf ein Debüt ausrechnen.

Reuter mit weiteren Empfehlungen für Flick

"Das ist unser Plan. Wir müssen erstmal abwarten, wie die Trainingseindrücke sind. Wir sind neugierig, was wir sehen werden", sagte Flick bei einer Pressekonferenz in Frankfurt. In Augsburg freut man sich natürlich über die Nominierung: "Endlich mal wieder ein Augsburger Spieler bei der A-Nationalmannschaft", sagte Reuter und hatte gleich noch ein paar weitere Empfehlungen in petto: Niklas Dorsch, Arne Maier und Felix Uduokhai.

Doch nun ist erstmal die Zeit für Mergim Berisha gekommen. In den Testspielen gegen Peru (Samstag, 25.03., 20.45 Uhr) und Belgien (Dienstag, 28.03., 20.45 Uhr) hofft er nun darauf, auch tatsächlich sein Debüt für die Nationalmannschaft feiern zu können. Vielleicht tut sich die DFB-Auswahl gegen eines der beiden Teams schwer und Hansi Flick erinnert sich daran, dass er einen spezialisierten Dosenöffner im Kader hat.