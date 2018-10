vor 30 Minuten

Mercedes-Pilot Paffett zum zweiten Mal DTM-Champion

Gary Paffett hat in der DTM zum zweiten Mal nach 2005 den Fahrertitel gewonnen. Der Engländer wurde im letzten Saisonrennen in Hockenheim Dritter. Das genügte, um den Titelverteidiger Rene Rast in der Gesamtwertung auf Distanz zu halten.