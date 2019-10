Mercedes nach Bottas-Sieg vorzeitig Formel 1-Teamweltmeister

Der Finne siegte beim fünftletzten Saisonrennen in Suzuka vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel aus Heppenheim und seinem Silberpfeil-Teamkollegen Lewis Hamilton aus England. Damit steht auch bereits fest, dass der Fahrer-Weltmeister im sechsten Jahr in Folge in einem Mercedes sitzt. Für Bottas ist es der sechste Grand-Prix-Erfolg und der dritte der Saison.

Hamilton kurz vor dem Titelgewinn

Hamilton führt aber weiter klar in der WM vor seinem Teamkollegen (338:274 Punkte) und kann seinen sechsten Titel beim nächsten Lauf in Mexiko am 27. Oktober perfekt machen. Vettels Teamkollege Charles Leclerc kollidierte beim Start mit dem Red Bull von Max Verstappen und kam nicht über Rang sechs hinaus. Renault-Pilot Nico Hülkenberg wurde Neunter.