Mentalität und Wille - Sonderlob für Matchwinner Kimmich

Testspielcharakter im "Prestigeduell"

Bayern-Trainer Hansi Flick konnte man nach dem Schlusspfiff ansehen, wie froh er ist, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben. Denn nicht alle zeigten vor leeren Rängen diesen Willen und brachten nach 82 Minuten noch so viel Energie auf wie der 25-Jährige.

Das galt übrigens für die Bayern wie für den BVB. Allerdings hatten auch die Trainer mit ihren Aufstellungen dafür gesorgt, dass das "Prestigeduell" nicht zur erhofften Spitzenpartie wurde. Dortmunds Coach Lucien Favre rotierte fröhlich durch, so dass u.a. Raphael Guerreiro, Jude Bellingham und Thorgan Hazard ebenso in der Startelf fehlten wie die verletzten Jadon Sancho und Roman Bürki. Später wechselte er mit Mats Hummels und Torschütze Erling Haaland zwei weitere Hochkaräter aus. Favres Fazit nach dem verlorenen Spiel spricht Bände: "Ich bin nicht top, top zufrieden, aber zufrieden."

Bei den Bayern durften Corentin Tolisso, Lucas Hernàndez, Javier Martinez und Kingsley Coman von Beginn an ran. So hatte die Partie ein klein bisschen Testspielcharakter, was auch am fehlenden Spielverständnis der neu zusammengewürfelten Teams lag.