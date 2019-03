Memmingen Indians erneut Deutscher Meister

Durchaus überraschend wurde in der "Best of three"-Finalserie gegen Planegg überhaupt ein drittes Spiel fällig. Nachdem Memmingen am vergangenen Wochenende auswärts 4:1 gewonnen hatte, war beim ersten Heimspiel an diesem Samstag (17.03.2019) alles für die Meisterfeier vorbereitet.

Doch Planegg gab den Spielverderber, siegte 3:2 - das entscheidende Spiel drei am Sonntag musste die Entscheidung bringen. Da spielten die Memmingen Indians wieder so stark wie am vergangenen Wochenende auf und gewannen souverän 3:0. Für die Memmingen Indians ist es nach 2015/16 und 2017/18 der dritte deutsche Meistertitel.