Meisterschaft: Bayern-Frauen können Wolfsburg nicht mehr stoppen

Damit hat sich der VfL Wolfsburg bereits zum vierten Mal nacheinander den Titel gesichert. Mit einem 2:0 (1:0) gegen den SC Freiburg verwandelte das Team von Trainer Stephan Lerch seinen ersten Matchball für die sechste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Vor leeren Rängen im AOK-Stadion trafen Joelle Wedemeyer (32.) und Pernille Harder (47.) für den ungeschlagenen VfL.

Bayernfrauen auf Champions-League-Kurs

Wolfsburg ist mit acht Punkten Vorsprung vor Bayern München bei noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr einzuholen. Die Münchnerinnen festigten mit einem deutlichen 4:0 (4:0) beim 1. FC Köln den zweiten Tabellenrang und damit die erneute Champions-League-Qualifikation.

Wölfinnen können im DFB-Pokal nachlegen

In dieser Spielzeit sind die Wölfinnen noch ungeschlagen und haben bis auf eine Partie alle Spiele gewonnen. Der Meisterschaft soll am 4. Juli auch der erneute DFB-Pokaltriumph folgen: Dann bestreiten die Wolfsburgerinnen in Köln das Finale gegen die SGS Essen.