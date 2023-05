Meisterschaft bleibt spannend: Dortmund kontert Bayern

Nach dem eher mühsamen 2:1-Erfolg des FC Bayern bei Werder Bremen musste Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschale nachlegen - und lieferte eindrucksvoll ab. Zum Abschluss des 31. Bundesliga-Spieltages deklassierte der Tabellenzweite den VfL Wolfsburg mit 6:0.

Durch den Erfolg konnte das Team von Trainer Edin Terzic den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München wieder auf einen Punkt verkürzen.

Dortmund begeistert mit Spielfreude

Bereits zur Pause stand es nach einer starken ersten Hälfte 3:0 für die Borussia. Karim Adeyemi brachte die Hausherren in der 14. Minute in Führung. Knapp eine Viertelstunde später erhöhte Sebastien Haller auf 2:0. In der 37. Minute traf Donyell Malen zum 3:0.

Auch nach Wiederanpfiff war Dortmund die spielbestimmende Mannschaft und zeigte weiter Zauberfußball: Jude Bellingham erzielte das 4:0 (54.) und nur fünf Minuten später konnte Adeyemi über sein zweites Tor jubeln. Kurz vor Schluss traf Bellingham zum 6:0-Endstand.

Nachdem die Bayern sich in Bremen am Vortag lange schwergetan haben, schickte der BVB mit diesem deutlichen 6:0-Sieg eine klare Nachricht an den Titelverteidiger: Dortmund bleibt weiter im Nacken des Rekordmeisters und wartet auf einen Ausrutscher.

FC Bayern oder Dortmund - das Restprogramm im Titelrennen

Das Restprogramm des FC Bayern

FC Schalke 04 (H)

RB Leipzig (H)

1. FC Köln (A)

Das Restprogramm von Borussia Dortmund