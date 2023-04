"Meistermacher" Jackson macht Schluss als Trainer beim EHC

Münchens Eishockey-Cheftrainer Don Jackson, der gerade zum neunten Mal ein Team zum Titel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) coachte, beendet nach mehr als 1.000 Partien seinen Job an der Seitenlinie. Der DEL-Rekordtrainer triumphierte fünf Mal mit Berlin und nun zum vierten Mal mit dem EHC München.

Nun kündigte der 66-jährige Meistermacher unter Tränen seinen Trainer-Abschied an: "Es ist keine Überraschung, für mich war die Entscheidung einfach, aber große Emotionen sind immer ein Teil davon."

Sportdirektor Winkler angefasst: "Die schönsten neun Jahre"

Sportdirektor Christian Winkler verschlug es zunächst vor lauter Emotionen und Tränen die Stimme, dann sagte er deutlich angefasst: "Es waren die neun schönsten Jahre, die wir im Münchner Eishockey je erlebt haben" und weiter: "Der Trainer ist weltklasse, der Mensch noch besser."

Ganz gehen wird Jackson aber nicht, er bleibt im Red-Bull-Kosmos und übernimmt eine Stelle als "Head of Coaches Development". "Wir sind eine Organisation mit vielen Trainern. Don wird all die Coaches mit an die Hand nehmen und seine Erfahrung weitergeben", sagte Winkler und betonte, dass für ihn und den Konzern klar war, dass sie den "Menschen und die Persönlichkeit Don Jackson" unbedingt halten wollten.

Wer sein Nachfolger als Cheftrainer wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Gehandelt wird u.a. Ex-Bundestrainer Toni Söderholm.

Emotionaler Abschluss einer Trainer-Ära beim EHC

Zum Abschluss der Pressekonferenz lagen sich Winkler und Jackson in den Armen und der Sportdirektor sagte zum Rekordtrainer: "Für alles, was wir jetzt sind, hast du die Grundlage gelegt. Danke."