Bayern-Meisterfeier auf dem Marienplatz - "Lewa bleib!"

Fans feiern Lewandowski - Nagelsmann will 2023 mehr Titel

Als der wechselwillige Robert Lewandowski den Balkon betrat, wurde er von den Fans frenetisch bejubelt. Die Masse rief immer wieder "Lewa bleib". Begeistert sang der Top-Stürmer, der mit 35 Treffern erneut Torschützenkönig wurde, die FC-Bayern-Hymne mit. "Ich mache das, was ich am liebsten mache. Wenn du es liebst, Tore zu schießen, dann machst du es einfach weiter. Mit der Mannschaft ist es umso schöner, ich bekomme so viele Vorlagen." Danach fasste er sich demonstrativ auf das Bayern-Wappen auf seiner Brust. Dazu rief er den Bayern-Leitspruch ins Mikrofon: "Mia san mia."

Für Julian Nagelsmann war es der erste Titel. "Als kleines Kind stand ich auch oft da unten und habe immer gehofft, mal da oben zu stehen. Jetzt geht ein Traum in Erfüllung. Nächstes Jahr will ich mehr Titel mit Euch feiern", sagte der Trainer. Im DFB-Pokal waren die Bayern in dieser Saison schon in Runde zwei gegen Borussia Mönchengladbach ausgeschieden. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Villarreal Endstation.

Nagelsmann hofft, dass Lewandowski seinen Vertrag beim Rekordmeister erfüllen wird: "In meinen aktuellen Trainingsplänen steht Lewy mit der Nummer neun drin", verriet er im Interview mit BR24-Moderator Markus Othmer. Und betonte auch, dass seine erste Saison nicht einfach war "mit den Themen drum herum zu denen ich Stellung beziehen wollte, aber auch musste."