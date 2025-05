FCB-Meisterschaft: Infos zu Schalenübergabe und Marienplatz-Fete

Der FC Bayern ist der neue Deutsche Meister der Fußball-Bundesliga, das ist seit dem vergangenen Wochenende klar. Die erste Meisterparty gab es in einem Münchner Edellokal inklusive Champagner-Dusche und schiefen Gesängen. Für Titel-Debütant Harry Kane ist es die erste Zeremonie dieser Art und auch Vincent Kompany darf den ersten ganz großen Titel seiner Trainerkarriere feiern. Es wird aber zahlreiche feiererprobte Arbeitskollegen geben, die sie in die Rituale einführen. Der Überblick der Feierlichkeiten von Meisterschale bis Marienplatz-Party.

Wann bekommt der FC Bayern die Meisterschale überreicht?

Am kommenden Samstag, 10. Mai, empfängt der FC Bayern am 33. Spieltag Borussia Mönchengladbach. Es ist das letzte Heimspiel der Saison 2024/25 für den neuen deutschen Meister. Wie die DFL am Montag bestätigte, wird im Anschluss an das Spiel gegen 20.30 Uhr den Spielern und Betreuern des FC Bayern vor den heimischen Fans die Meisterschale übergeben. Weißbierduschen werden dann auch traditionell zum Programm gehören.

Wann bekommen die FC-Bayern-Frauen ihre Meisterschale?

Die Fußballerinnen des Vereins bekommen ihre Schale einen Tag nach den Männern nach ihrer Partie gegen die SGS Essen. Das Spiel und die anschließende Übergabe der Meisterschale werden ab 14 Uhr im Livestream von sportschau.de übertragen. Dann verabschiedet sich auch der scheidende Trainer Alexander Straus vom Verein und seinen Fans auf dem Spielfeld.

Wann findet die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon am Marienplatz statt?

Die Meisterfeier des FC Bayern wird am Sonntag, 18. Mai, ab 13.15 Uhr auf dem Rathausbalkon am Münchner Marienplatz stattfinden. Ein Tag vorher steht das letzte Bundesligaspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Die Meisterfeier, bei der auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zugegen sein wird, findet gemeinsam mit den FC Bayern Frauen statt, die in dieser Saison das Double gewinnen konnten.

Läuft die Meisterfeier des FC Bayern im Free-TV und im Livestream?

Der Bayerische Rundfunk überträgt die Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz live im Fernsehen, im Livestream auf BR24Sport.de und in der ARD-Mediathek, die Sendung beginnt am 18. Mai um 13.15 Uhr. Dort präsentieren die Spielerinnen und Spieler den Fans die Trophäen und stehen für launige Interviews zur Verfügung.

Klub-WM und Nations League: Wie geht es danach weiter?

Da der FC Bayern in dieser Saison weder am "Champions-League-Finale dahoam" in der Allianz Arena (31. Mai), noch am DFB-Pokal-Finale (24. Mai) teilnimmt, haben die Spieler eine kurze Verschnaufpause, ehe die Nationalspieler Länderspiele absolvieren müssen. Für die deutschen, französischen, spanischen und portugiesischen Nationalspieler steht das Final-Four-Turnier der Nations League in München und Stuttgart vom 4. bis zum 8. Juni an. Für die anderen Nationalspieler geht es in diesem Zeitraum um die WM-Qualifikation.

Die Klub-Weltmeisterschaft in den USA beginnt am 14. Juni. Der FC Bayern spielt sein erstes Gruppenspiel am 15. Juni (18 Uhr) gegen Auckland City, anschließend geht es gegen die Boca Juniors (21.6.) und Benfica Lissabon (24.6.). Das Achtelfinale ist auf den 28. Juni bis 1. Juli terminiert. Am 4. und 5. Juli steht das Viertelfinale an. Die Halbfinals finden am 5. und 9. Juli statt. Das Finale der Klub-Weltmeisterschaft steigt am 13. Juli.