Meister FC Bayern bessert durch 3:1 gegen Freiburg Torekonto auf

Müde nach der Meisterfeier? Von wegen! Erneut präsentierten sich die Bayern mit viel Zug zum Tor, fast jeder Spielzug endete in einem Schuss auf den generischen Kasten oder zumindest in einem Versuch. Mit dem 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg haben die Münchner jetzt schon 96 Treffer erzielt, Robert Lewandowski verbuchte zwei weitere Treffer: Jetzt hat er bereits 33 Zähler auf der Habenseite. Der Pole hat die Torjägerkanone fest im Blick, für sein Team ist die Rekordmarke von 101 Treffern in einer Saison in Reichweite.

Kimmich und zweimal Lewandowski sowie der Freiburger Ehrentreffer

Eine Viertelstunde lang lag es an Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow, der durch zwei Paraden die Münchner Führung verhinderte. Gegen den Präzisionsschuss von Joshua Kimmich (15.) war er dann aber machtlos. Nach 24 Minuten klingelte es erneut in seinem Kasten. Robert Lewandowski hatte sein 32. Saisontor erzielt. Als die Münchner daraufhin etwas nachließen, gelang Lucas Höler (33.) der Anschlusstreffer. Kurz darauf stellte Lewandowski (37.) aber wieder den alten Abstand her.

Einsatzmöglichkeiten für die Münchner Reservespieler

Um ein Haar hätte der Münchner Toptorjäger seinem Gegenspieler Dominique Heintz (46.) den Ball abgeluchst und wäre durch gewesen. Diesmal klappte der Schussversuch aber nicht. Als die Münchner einen danach Gang runtergeschaltet hatten, brachte Trainer Hansi Flick (64.) zwei neue Kräfte: Joshua Zirkzee ersetzte Mickael Cuisance und Kingsley Coman kam für Sarpreet Singh. Der Neuseeländer hatte bei seinem Startelfdebüt aber ausgezeichnete Offensivansätze gezeigt. Sven Ulreich konnte sich mit einer Parade gegen Luca Waldschmidt (64.) auszeichnen, der Reservetorhüter war von Trainer Hansi Flick für seine guten Trainingsleistungen mit dem Platz von Stammkeeper Manuel Neuer belohnt worden. In der Schlussphase durften auch noch der 20-Jährige US--Amerikaner Chris Richards (84.) sowie der 17-Jährige Nachwuchsspieler Jamal Musiala ran. Als die Münchner endgültig einen Gang runtergeschaltet hatten, konnte sich Ulreich (90. +2) mit einer Glanzparade gegen Chang-hun Kwon noch einmal auszeichnen. Und Thomas Müller zeigte bei seinem 350. Bundesligaspiel für den FC Bayern München erneut, was er aktuell drauf hat. Meister-Trainer Flick konnte auch mit dem ersten Spiel nach dem Titelgewinn rundum zufrieden sein.