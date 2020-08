Meine Lieblingsrunde: Seen und Räuber im Münchner Norden

Unterwegs auf Räuber Kneißls Spuren

Hier gibt’s in der örtlichen Brauerei ein eigens gebrautes "Räuber-Kneißl-Bier" und im Keller eine Ausstellung zu Mathias Kneißl. Er wurde 1875 in Unterweikertshofen geboren. Berühmt wurde er, weil er auf seiner Flucht der Polizei immer wieder entwischt ist. Dabei hatte er Helfer, die ihn versteckten, und ein Radl. Das war freilich nicht so komfortabel wie heutige Räder, die hügelige Landschaft im Dachauer Land war für ihn sicher anstrengender zu bewältigen als heutzutage für uns.

Wer mag, kann meine Lieblingsrunde hier in Maisach bei einem Bier ausklingen lassen und dann in die S-Bahn steigen. Ich genehmige mir eher ein Radler, um dann noch radeln zu können. Denn auf dem Heimweg habe ich die Qual der Wahl: In welchen See will ich zum Abkühlen springen? Langwieder und Lußsee liegen nur etwas abseits der Strecke, auf meinem direkten Weg liegen auch auf dem Heimweg der Waldschwaigsee, der Karlsfelder See, die Regattastrecke (Baden und Schwimmen ist unterhalb der Tribüne erlaubt) und dann der Feldmochinger See. Letzte Station, sozusagen. Die Abendsonne steht schon tief und taucht den See in ein warmes goldenes Licht. Mit den letzten Sonnenstrahlen ziehe ich meine Runde, das Wasser hat genau die richtige Temperatur, um erfrischend zu sein und ohne einen zu sehr auszukühlen. Herrlich!

Ausführliche Informationen zur Tour finden sich unter www.räuber-kneissl-radweg.de.