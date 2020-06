Meine Lieblingsrunde: Rollen und rollern im Oberland

Ein echtes Paradies

Start der Runde durchs Loisach-Kochelsee-Moor ist beim Parkplatz an der Schlehdorfer Loisachbrücke, von dort geht es erst mal die Loisach entlang. Kurz nach der Unterauer Brücke geht es rechts und man erreicht den Eichsee, der sich übrigens auch sehr gut für eine Badepause eignet.

Von dort geht es an der nächsten Möglichkeit links immer der Asphaltstraße entlang durch das sogenannte Schlaglüß. Wenn man dem Weg folgt, kommt man zu einem kleinen Ablauf der Loisach, an der folgenden Brücke kann man dann entweder links nach Großweil oder rechts in die grobe Richtung von Kleinweil eine extra Runde drehen.

Der Rückweg ist der gleiche wie der Hinweg. Wer will, kann so bis zwischen zehn und 15 Kilometer auf besten Asphaltstraßen zurücklegen, die nur für den landwirtschaftlichen Verkehr und natürlich Wanderer, Radler, Inliner oder Skirollerfahrer freigegeben sind - ein echtes Paradies.