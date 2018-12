vor 25 Minuten

"Mein letztes Jahr" - Rafinha rechnet mit Abschied vom FC Bayern

Bei seinem Heimaturlaub in Brasilien hat Rafinha über einen möglichen Abschied vom FC Bayern gesprochen. "Mein Zyklus bei den Bayern geht dem Ende entgegen", sagte der 33-Jährige am Rande eines Prominentenspiels in Uberlandia gegenüber SporTV.