"Meilenstein" - FC-Bayern-Frauen endlich auf der großen Bühne

Es ist so weit: Die Fußballerinnen des FC Bayern laufen zum ersten Mal in einem Pflichtspiel in der Münchner Arena auf. Dort ist Platz für 75.000 Zuschauer. Am Dienstag beim Viertelfinal-Spiel in der Königsklasse gegen Paris St. Germain (18.45 Uhr in der Livereportage bei BR24 Sport) hofft das Team von Jens Scheuer immerhin auf mehr als 10.000 Fans. "Meine Mädels haben hart dafür gearbeitet, ich habe hart dafür gearbeitet. Jetzt werden wir dafür belohnt", so Scheuer.

Zwischen Meilenstein oder selbstverständlich!

Für Bayern-Vorstand Oliver Kahn ist es ein "Meilenstein. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dagegen "angebracht" und "eigentlich selbstverständlich".

"Wir brauchen diese Highlight-Spiele in diesen Stadien. Das muss doch eigentlich selbstverständlich sein für Teams, die diese Infrastruktur haben wie der FC Bayern. Diesen Mut müssen sie einfach aufbringen." Martina Voss-Tecklenburg

Vom Aschheimer Sportpark in die Münchner Arena

Etwas Besonderes ist das Duell mit dem französischen Tabellenzweiten und Königsklassen-Finalisten von 2017 vor großem Publikum auch für Abwehrspielerin Gulia Gwinn. Es ist "nicht nur Werbung für den Frauenfußball, sondern auch ein weiteres und wichtiges Signal für die Zukunft", betont die 22-Jährige.

Denn normalerweise spielen die Frauen, deren Männer-Teams der Bundesliga angehören, durchweg in kleineren Stadien. Bis zu diesem Aufeinandertreffen vor großer Kulisse war es auch für die Münchnerinnen ein langer Weg. Nachdem sie im Jahr 2000 in die Bundesliga zurückgekehrt waren spielten sie unter anderem im Aschheimer Sportpark und im Städtischen Stadion an der Grünwalderstraße.

"Der Umzug an den FC Bayern Campus war enorm wichtig", sagt Carina Wenninger

In der Saison 2017/18 konnte das Frauen-Team erstmals das neue Stadion am FC Bayern Campus nutzen, in der Saison 2018/19 wurden dort alle DFB-Pokal- und Champions League-Spiele ausgetragen. Seit 2020 ist es ihre Heimspielstätte. "Der Umzug an den FC Bayern Campus war enorm wichtig", sagt Carina Wenninger im Interview bei Blickpunkt Sport. "Die medizinische Betreuung, das Stadion, die Trainingsplätze. Wir haben alle Bedingungen, um uns optimal zu entwickeln."

Die Bundestrainerin sieht das Spiel jetzt als weiteren wichtigen Entwicklungsschritt. Denn: "Wir können noch was lernen, in dem wir uns in der Infrastruktur verändern." Für Voss-Tecklenburg gibt es noch viel Luft nach oben: "Wir brauchen Highlight-Spiele, wir brauchen tolle Stadien, wir brauchen auch ein bisschen mehr Flair."

Verdienter Lohn und Wertschätzung

Vorreiter sind die Bayern bei den Frauen jedenfalls nicht: Der VfL Wolfsburg bestreitet - allerdings nicht zum ersten Mal - sein Rückspiel gegen WFC Arsenal am 31. März in der Volkswagen Arena. "Auf ausdrücklichen Wunsch der Mannschaft", wie Sportchef Ralf Kellermann betonte. Und: "Als verdienter Lohn und Wertschätzung."

85.000 Karten verkauft: Die Konkurrenz hat die Nase vorn

Und, dass mehr möglich ist, zeigen nicht nur die Zuschauerzahlen in Spanien. Dort trägt Titelverteidiger FC Barcelona sein Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid am 30. März im Camp Nou aus - und hat schon alle 85.000 Karten verkauft.

Damit wird der Zuschauerrekord in der Champions League - aufgestellt mit 50.212 Fans beim Finale 2012 zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Olympique Lyon im Münchner Olympiastadion - geknackt werden.