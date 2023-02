Mehrkampf um die Meisterschaft oder doch wieder Bayern-Solo?

Der FC Bayern konkurrenzlos mit neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze – die Situation am 21. Spieltag der Bundesliga-Saison 22/21 zog sich bis zum Saisonfinale und selbst einige Bayern-Fans begannen sich bei der Übermacht ihres Lieblingsvereins zu langweilen.

Endlich wieder einen spannenden Kampf um die Meisterschaft wünschten sich viele Fußballfans damals. Den gibt es aktuell. Die Bayern, Dortmund und Union Berlin stehen mit jeweils 43 Punkten an der Tabellenspitze, nur geordnet nach dem Torverhältnis. Sollte das Spitzentrio schwächeln, lauern mit Freiburg, Leipzig und Frankfurt drei weitere Vereine nur wenige Punkte dahinter.

Diese Konstellation gab es schon lange nicht mehr

Packender geht es nicht und so eine Konstellation gab es auch schon lange nicht mehr. Selbst in den Jahren vor dem Durchmarsch stand Bayern München nach 21 Spielen immer mit einigen Punkten Vorsprung ganz vorn. Das letzte Mal, dass ein Verein zu diesem Zeitpunkt der Saison vor den Münchnern stand, gab es in der Saison 2018/19.Doch auch die fünf Punkte Vorsprung, die Borussia Dortmund zu diesem Zeitpunkt hatte, reichten am Ende nicht, um Meister zu werden.

FC Bayern will für klare Verhältnisse sorgen

Und dieses Mal? Der FC Bayern will schnell wieder für klare Verhältnisse sorgen, kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Oliver Kahn in einem Interview mit dem Kicker an. "Ich bin davon überzeugt, dass es uns nicht vom Kurs abbringen wird", sagte Joshua Kimmich zuletzt nach der Niederlage in Mönchengladbach.

Das Duell mit dem direkten Konkurrenten Union Berlin bekommt damit eine besondere Bedeutung. Bleibt es also ein echter Kampf um die Deutsche Meisterschaft?

