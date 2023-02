Mehr Spaß und Erfolg beim Laufen mit effektivem Athletiktraining

Laufen? Scheint so leicht zu sein. Sportklamotten und Laufschuhe an, los geht’s. Doch Vorsicht: Laufen ist anspruchsvoller als manche denken, eine gute Stabilität und Koordination sind ebenso wichtig wie eine geschulte Lauftechnik. Es ist also sinnvoll, Laufkurse zu besuchen - erstens, um Verletzungen zu vermeiden, aber auch um nachhaltig Spaß am Laufen zu behalten.

Lauftipps für Ein – oder Wiedereinsteiger

Langsam beginnen, sowohl beim Tempo als auch der Distanz. Zwischen Gehen und Traben wechseln: Tempo so wählen, dass man sich unterhalten kann Regelmäßig moderat laufen Zur Motivation Laufgruppe mit Gleichgesinnten suchen Kraft, Stabilität und Koordination trainieren Lauftechnik aneignen, am besten mit Hilfe erfahrener Trainern Lauf-ABC ins Training integrieren, wie Anfersen, Seitgalopp, Ausfallschritte, Sprünge, Zehengang, Skippings Überschaubare Ziele setzen, die man auch erreichen kann Feste Ruhetage einplanen Ausreichend schlafen, essen und trinken

Vorteile von Laufgruppen