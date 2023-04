Mehr Schutz für Schiedsrichter: Neues Pilotprojekt in Schwaben

In kurzer Zeit wurden im Allgäu gleich zwei Schiedsrichter von Spielern auf dem Platz attackiert und körperlich angegriffen. Jetzt ziehen die verantwortlichen Fußball-Funktionäre dort Konsequenzen. Die Schiedsrichter-Obleute im Bezirk Schwaben in Bayern kündigen an, ab sofort bei solchen Vorfällen selbst Anzeige bei der Polizei zu stellen.