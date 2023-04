Medienberichte: Ex-TSV-1860-Coach Köllner übernimmt Ingolstadt

Der FC Ingolstadt steht vor einem Neuanfang. Nur zwei Tage nach der Entlassung von Guerino Capretti hat der FC Ingolstadt laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Trainer gefunden. Und der ist ein bekanntes Gesicht in der 3. Liga: Michael Köllner.

Köllner hatte zuletzt den Ligakonkurrenten TSV 1860 München trainiert, ehe er Ende Januar entlassen wurde. Zudem tritt Ivica Grlić die Nachfolge von Malte Metzelder an. Das berichten die Münchner Abendzeitung und der Donaukurier.

Nur vier Punkte in der Rückrunde - FCI bangt um Klassenerhalt

Köllners primäres Ziel wird sein, die Klasse zu halten. Denn Vorgänger Capretti wurde eingestellt, nachdem das Team unter Rüdiger Rehm den Anschluss Aufstiegsplätze verpasst hatte - und am selben Tag, an dem Köllner beim TSV 1860 entlassen wurde, ebenfalls freigestellt wurde. Unter Capretti gelang anschließend nur ein Sieg in zehn Spielen, das Team rutschte von Rang sieben auf Platz 14 ab und liegt nur sechs Punkte vor einem Abstiegsplatz. Mit vier Punkten aus elf Spielen ist der FCI in der Rückrundentabelle mit großem Abstand Letzter.

Um auf seinen alten Verein zu treffen, muss Köllner der Klassenerhalt gelingen. Denn erst vor zwei Tagen hatte der FCI gegen den TSV 1860 3:1 verloren - Die Niederlage bedeutete die Entlassung von Capretti. Das nächste Aufeinandertreffen gäbe es also erst in der kommenden Saison. Schon am Samstag soll Köllner beim Kellerduell mit dem SV Meppen auf der Bank sitzen (9. April, 13 Uhr | Bei BR24Sport im Liveticker).

Grlić nach 19 Jahren Duisburg wieder in Oberbayern

Und auch mit Ivica Grlić verpflichtet der FC Ingolstadt wohl einen prominenten neuen Sportdirektor. Grlić, der in der Jugendabteilung des FC Bayern München ausgebildet wurde, seine aktive Fußballprofi-Karriere beim TSV 1860 München begann und nach Stationen in Köln und Aachen schließlich seine Heimat beim MSV Duisburg fand, kommt auf mehr als 350 Profi-Einsätze. Nach seiner aktiven Karriere heuerte er als Sportdirektor in Duisburg an.

Diesen Posten übte er mehr als zehn Jahre aus, stieg zweimal in die 2. Bundesliga auf - und dreimal ab. Anfang 2022 trat Grlić während einer Saison zurück, in der der Aufstieg in weite Ferne gerückt war. Der FC Ingolstadt ist nun die zweite Station als Funktionär für den gebürtigen Münchner.