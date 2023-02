Jacobacci offenbar neuer Trainer beim TSV 1860 München

Große Namen wurden in Giesing gehandelt. Es waren eine prominente Trainer, die bei dem TSV 1860 München unter der Überschrift "Nachfolge Michael Köllner" auf der Liste standen. Nun haben die Löwen einen Nachfolger. Doch Statt Achim Beierlorzer oder Thorsten Fink kommt jetzt ein weitestgehend unbekannter Trainer.

Verschiedene Medien berichten übereinstimmend, dass Maurizio Jacobacci am Sonntag einen Vertrag als Trainer des TSV 1860 München unterschreiben wird. Bestätigt hat 1860 diese Personalie aber noch nicht. Es wäre die lange gesuchte Trainerlösung, mehr als drei Wochen nach der Entlassung von Michael Köllner.

Wunschkandidat von Ismaik

Der Italiener Jacobacci war der Wunschkandidat von Investor Hasan Ismaik, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Laut "Bild" kam der Kontakt über das Netzwerk von Ismaiks Bruder Yaha zustande. Im Vorfeld der Verpflichtung soll Hasan Ismaik die nötige Budgeterhöhung für die Anstellung bewilligt haben.

Jacobacci bisher vor allem in der Schweiz aktiv

Der 60-jährige Jacobacci arbeitete bislang überwiegend in der Schweiz, unter anderem für den FC Sion, AC Bellinzona und den FC Lugano. Sion rettete er vor fünf Jahren vor dem Abstieg, 2021 führte er den Schweizer Erstligist Lugano bis in die Europa League. Bei seiner letzten Station, dem tunesischen Erstligisten CS Sfaxien, musste er Anfang Februar nach nur acht Spielen jedoch gehen. Auch die Löwen sollen erstmal nur kurzfristig mit Jacobacci planen, also bis zum Saisonende.

Gorenzel kündigte beim Halle-Spiel eine Verpflichtung an

Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel wird seine Trainerstelle bei 1860 München also wieder los. Keines seiner vier Spiele als Interimscoach konnte er gewinnen. Nach dem 0:0 gegen den Halleschen FC kündigte Gorenzel bereits eine Lösung an: "Ich hab wieder einen Vorschlag gemacht und gehe davon aus, dass das jetzt in die Wege geleitet wird", sagte er nach Abpfiff. "Mein Ziel ist es, dass wir nächste Woche mit einem neuen Trainer in die Woche gehen." Am Montag wird also voraussichtlich schon Maurizio Jacobacci das Training der Sechziger leiten.