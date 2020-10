Medienberichte: FC Bayern holt Mittelfeldspieler aus Barcelona

Der deutsche Fußballmeister FC Bayern München soll laut mehreren Medienberichten kurz vor der Verpflichtung des Spaniers Marc Roca von Espanyol Barcelona stehen. Unter anderem der Kicker berichtete, dass der Wechsel schon perfekt sei. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen Mittelfeldspieler soll zwischen neun und 15 Millionen Euro betragen. Roca soll einen Fünfjahresvertrag in München erhalten. Lediglich der obligatorische Medizincheck sei noch zu absolvieren.

Trainer Hansi Flick: "Wer soll das sein?"

Bayern-Trainer Hansi Flick wollte den Transfer am Samstag noch nicht bestätigen. "Wer soll das sein?", antwortete Flick auf eine entsprechende Frage - konnte den Scherz aber nicht durchhalten und fing gleich darauf zu lachen an. Er könne dazu "gar nichts sagen, gar nichts bestätigen, auch nichts entkräften, null Komma null, weil für mich keine Transfers im Fokus stehen, sondern das Spiel morgen gegen Hertha BSC", sagte Flick. Die Münchner empfangen am Sonntag die Berliner zum Abschluss des dritten Bundesligaspieltags.

Roca schließt Lücken im Mittelfeld

Roca könnte als defensiver Mittelfeldspieler die Nachfolge von Thiago in München antreten. Auch Javi Martinez und Michael Cuisance sind noch immer Kandidaten für einen Abgang bei den Bayern. Roca besitzt bei Espanyol noch einen Vertrag bis 2022. Dort wurde er in der Jugend ausgebildet und zum U21-Nationalspieler für Spanien. In der vergangenen Saison war Espanyol in die zweite spanische Liga abgestiegen.

Schon im letzten Sommer soll der FC Bayern interessiert gewesen sein, damals forderte Barcelona aber angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro. Roca wäre nach Torwart Alexander Nübel (23), Abwehrspieler Tanguy Nianzou (18) und Stürmer Leroy Sané (24) der vierte Neuzugang.

Mit Material von dpa.