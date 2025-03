Medien: Mündliche Einigung zwischen Kimmich und FC Bayern

Der FC Bayern und Joshua Kimmich haben sich nach zähen Verhandlungen wohl auf einen Vertrag geeinigt, das berichten "Bild" und "Sky" übereinstimmend. Demnach gebe es eine mündliche Zusage aller Seiten, nachdem sich der Aufsichtsrat um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nach einem Treffen an der Säbener Straße grünes Licht gegeben hatte.

Vertrag bis 2029: Kimmich bis er 34 Jahre alt ist beim FCB

Zuvor hatte dieses Gremium das zwischen Sportvorstand und Kimmich ausgehandelte Vertragspapier zurückgezogen. Die offizielle Verkündung der Verlängerung soll laut den Berichten noch in dieser Woche stattfinden. Kimmich soll einen Vierjahresvertrag unterschreiben, der Mittelfeldspieler wird also bis er 34 Jahre alt ist, an den FC Bayern gebunden sein.

Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg des FC Bayern über Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League, hatte sich Kimmich noch etwas kryptisch geäußert. "Der Ball liegt nicht bei mir", hatte der DFB-Kapitän erklärt, aber auch bestätigt, dass andere Vereine durchaus in seinen Überlegungen eine Rolle spielen. Eberl hatte Kimmich in Schutz genommen und erklärt, dass der Spieler keinesfalls gierig sei.

Hoeneß: "Nur Kaffe getrunken"

Hoeneß hatte nach dem Meeting am Donnerstagabend noch kein Statement abgeben wollen. "Wir haben nur Kaffee getrunken", erklärte Hoeneß laut einem "Bild"-Bericht. Zur Kimmich-Verlängerung sagte er: "Fragen Sie den Vorstand. Es ist nicht meine Aufgabe, mit der Presse zu sprechen. Einen schönen Tag noch."