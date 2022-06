Medien: Maaßen wird neuer Trainer beim FC Augsburg

Der FC Augsburg hat offenbar einen Nachfolger für Markus Weinzierl gefunden. Enrico Maaßen soll nach übereinstimmenden Medienberichten ab nächste Saison die Schwaben betreuen.

Der 38-Jährige betreute zuletzt beim BVB die U23. Die Ablöse soll 300.000 Euro betragen. Maaßen tritt damit die Nachfolge von Markus Weinzierl an, der am Saisonende im Streit mit Manager Stefan Reuter überraschend zurückgetreten war. Weinzierls Vertrag lief bis Ende Juni. Augsburg hatte die Saison auf Tabellenplatz 14 beendet und damit auch im elften Erstligajahr den Klassenerhalt geschafft.

Drittliga-Aufsteiger mit Borussia Dortmund II

Der in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geborene Maaßen betreut seit Sommer 2020 die U23 des BVB und schaffte mit den Talenten den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. In dieser Saison landete das Team dort auf dem neunten Platz. Zuvor arbeitete Maaßen als Coach beim SV Drochtersen/Assel und dem SV Rödinghausen. Während seiner aktiven Laufbahn als Spieler war Maaßen unter anderem in der Regionalliga aktiv.