Medi Bayreuth verpflichtet kanadischen Nationalspieler Young

113 Kilogramm schwer, 2,06 Meter groß und 25 Jahre alt: Das sind die Eckdaten des neuen Centerspielers Kalif Young von Medi Bayreuth. Wenige Tage nach dem Abgang von Andreas Seiferth hat der Basketball-Bundesligist frisches Personal für die Position des Centerspielers geholt.

Chefcoach Lars Masell hat bereits genaue Vorstellungen, von den Qualitäten des Neuzugangs, der in der Wagnerstadt einen Einjahresvertrag unterschrieb. "Ich würde ihn in erster Linie als Pick-and-Roll-Center bezeichnen. Er geht stark zum Offensivrebound, kann sehr physisch verteidigen, hat schnelle Füße und eine Top-Athletik."

Kalif Young: Über die Türkei und Polen nach Oberfranken

Geboren im kanadischen Vaughan, knapp 40 Kilometer nördlich von Toronto, spielte Young bis 2020 vier Jahre lang in Rhode Island für die Providence Friars. Seine Karriere in Europa begann der 25-Jährige in der zweiten türkischen Liga in Bronova, einem Stadtteil von Izmir. Seit vergangenem Sommer spielte Young in Polen und konnte mit Czarni Slupsk die Hauptrunde als Tabellenführer abschließen. In den Playoffs scheiterte man dann jedoch im Halbfinale mit 2:3 am späteren polnischen Meister Slask Breslau. Für sein Geburtsland Kanada lief der Centerspieler bislang 15 Mal für die A-Nationalmannschaft auf.

Dritter Neuzugang für Medi Bayreuth

Bei Medi Bayreuth ist Young nach Brandon Childress und Osaro Jürgen Rich der dritte Neuzugang für die neue Saison, die Ende September beginnt.