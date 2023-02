Medi Bayreuth verliert auch bei Debüt von neuem Trainer

In der Basketball-Bundesliga hat Medi Bayreuth am Sonntag mit 64:80 gegen Ulm verloren. An der Seitenlinie stand bei den Oberfranken dabei zum ersten Mal der neue Trainer Mladen Drijencic. Von Drijencic - in der Saison 2016/17 mit Oldenburg deutscher Vizemeister - erhofft sich der Klub neue Impulse und den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. Zuvor hatte sich Bayreuth von Headcoach Lars Masell getrennt, für den Bayreuth die erste Station als Cheftrainer war.

Für Bayreuth ist es die sechste Niederlage in Serie. Top-Scorer der Partie war Ulms Karim Jallow mit 20 Punkten. Medi steht mit nur drei Siegen aus achtzehn Spielen weiterhin auf dem letzten Platz der Tabelle.

Medi Bayreuth erreicht Hass-Mail

Vor zwei Wochen hatte den Verein nach einer Auswärts-Niederlage in Heidelberg eine Hass-Mail erreicht. Nach Vereinsangaben habe es darin geheißen, die Spieler des Vereins sollten entweder "elendig an Krebs verrecken" oder "bei einer Auswärtsfahrt verunglücken und im Bus verbrennen".

Die Zukunft des Vereins scheint ungewisser denn je. Nach fast 40 Jahren steigt Alleingesellschafter Carl Steiner beim Basketball-Bundesligisten aus. Neue Gesellschafter werden derzeit gesucht. Um dem Verein zu helfen, will Steiner seine Anteile zum symbolischen Betrag von einem Euro veräußern.

Besser läuft es aktuell für Brose Bamberg. Die Domstädter gewannen am Sonntag eine umkämpfte Partie gegen die BG Göttingen mit 95:92. Nachdem die Bamberger Mitte des dritten Viertels bereits mit zwölf Zählern zurückgelegen hatten, kämpften sie sich im Schlussabschnitt dank eines 15:0-Laufs wieder heran und konnten den Sieg schließlich in der Verlängerung einfahren. Brose Bamberg steht aktuell im Tabellenmittelfeld auf Platz elf. Dabei stand die Mannschaft noch zum Jahreswechsel ebenfalls sportlich am Abgrund.

Stoschek tritt bei Brose Bamberg zurück

Auch in Bamberg werden neue Gesellschafter sowie ein neuer Namenssponsor gesucht. In Bamberg wird Brose nach zehn Jahren seine Alleingesellschafterrolle zum Saisonende aufgeben. Auch Brose will seine Anteile an der Bamberger Basketball GmbH für den symbolischen Preis von einem Euro am Saisonende abgeben. Zudem tritt Unternehmer und Brose-Chef Michael Stoschek als Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins zurück. Bamberg feiert in diesem Jahr 50 Jahre Aufstieg in die Basketball-Bundesliga.