Medi Bayreuth siegt bei Korner-Jubiläum deutlich gegen Hamburg

Trotz zahlreicher personeller Ausfälle hat Medi Bayreuth sein Heimspiel gegen die Hamburg Towers mit 90:71 gewonnen. Nach dem neunten Saisonsieg steht Bayreuth in der Basketball-Bundesliga (BBL) aktuell auf dem zehnten Platz und schnuppert weiter an den Play-off-Plätzen.

Anim bester Bayreuther Werfer

Vor etwa 900 Zuschauern war Sacar Anim mit 22 Punkten bester Werfer auf Seiten der Bayreuther, die unter anderem verletzungs- und pandemiebedingte Ausfälle zu beklagen hatten. Neben Kapitän Bastian Doreth musste Medi auch auf Andreas Seiferth, Marcus Thornton und Philip Jalalpoor verzichten.

Korners 250. Spiel für Medi Bayreuth

Für Medi-Coach Raoul Korner war die Partie gegen Hamburg ein Jubiläum: Der Österreicher stand im 250. Spiel als Head Coach von Medi Bayreuth an der Seitenlinie. Nach seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Mai ging Korner in dieser Saison bereits in seine sechste Spielzeit mit Medi.

"Ich habe mich gerade bei den Burschen bedankt, dass sie mein 250. Spiel als Head-Coach in dieser Organisation zu einem Spiel gemacht haben, das ich wahrscheinlich mein Leben lang nie vergessen werde. Es war unglaublich!" Raoul Korner, Trainer von Medi Bayreuth

Am kommenden Mittwoch geht es ab 17.30 Uhr für die Wagnerstädter im FIBA Europe Cup weiter: Im letzten Gruppenspiel hat Bayreuth als Tabellenletzter gegen Legia Warschau jedoch keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.