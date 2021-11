Medi Bayreuth gewinnt haushoch gegen Weißenfels

Medi Bayreuth hat sich im letztem Spiel vor der 14-tägigen Länderspielpause klar gegen den SYNTAINICS MBC aus Weißenfels durchgesetzt. Vor mehr als 2.000 Fans gewann die Mannschaft um Kapitän Bastian Doreth am Samstagabend in der Bayreuther Oberfrankenhalle mit 100:68, teilte Medi Bayreuth mit.

Erster Heimsieg in dieser Saison

Mit ihrem Sieg - gleichzeitig der erste Heimsieg in dieser Saison - konnten die Bayreuther nahtlos an ihren Erfolg gegen die London Lions im FIBA Europe Cup vom vergangenen Mittwoch anknüpfen - und das obwohl die Truppe nach mehreren Spieler-Ausfällen weiter stark ersatzgeschwächt ist. Nach der Länderspielpause tritt Medi Bayreuth am 4. Dezember zum Oberfrankenderby bei Brose Bamberg an.