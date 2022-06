Medi Bayreuth: Ex-Coach Raoul Korner wechselt zu Hamburg Towers

Raoul Korner, Ex-Basketball-Trainer des Bundesligisten Medi Bayreuth, ist neuer Trainer der Hamburg Towers. Das teilt der Verein am Mittwoch mit.

Raoul Korner neuer Coach bei den Hamburg Towers

Der 48 Jahre alte Österreicher unterschrieb demnach einen Vertrag über zwei Jahre. Sportlich möchte er an die vergangenen beiden Jahre anknüpfen und entscheidend dazu beitragen, Hamburg als Basketballstandort zu etablieren. "Wo gute Leute am Werk sind, kann auch Gutes entstehen", so Korner. Der Standort Hamburg habe enormes Potenzial.