Medi Bayreuth ergreift letzten Strohhalm

Das 85:75 (42:44) gibt dem Tabellenletzten der BBL neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Die Oberfranken, die zuletzt einige Spiele unglücklich verloren hatten, belohnten sich nach elf Niederlagen in Folge endlich mit einem Sieg. Brandon Childress mit 26 Punkten war bester Werfer, aber auch Otis Livingston II und Jackson Rowe überzeugten und hielten dem Druck der zuletzt formstarken Oldenburger stand.

Großer Kampfgeist wird belohnt

Ausgerechnet gegen Oldenburg, werden sie sagen. Denn Bayreuths Headcoach Mladen Drijencic, der das Traineramt erst vor Kurzem übernommen hat, hatte seine besten Jahre als Trainer in Oldenburg. Drijencic stellte sein Team diesmal gut ein. Bayreuth spielte körperlich, zeigte großen Kampfgeist, traf diesmal in den entscheidenden Momenten die wichtigen Punkte und ergriff so den letzten Strohhalm im Kampf gegen den drohenden Abstieg.

Zehn Spiele sind noch zu absolvieren. Kein Grund zum Durchatmen also. Auf den rettenden 16. Platz fehlen derzeit drei Siege. Die nächster Chance auf Punkte hat das Team am kommenden Sonntag (02.04.) im Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC.